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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, Sudanlı mevkidaşı Yassın ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan Savunma Bakanı Yassın İbrahim Yassın ile görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ile güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alındı.

Sarp Özer   | 09.02.2021
Milli Savunma Bakanı Akar, Sudanlı mevkidaşı Yassın ile bir araya geldi

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan Savunma Bakanı Yassın İbrahim Yassın ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Sudanlı mevkidaşını Bakanlık'ta askeri törenle karşıladı.

Baş başa görüşme sonrasında Bakan Akar ve Yassın, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

İkili ve bölgesel ilişkiler ile güvenlik ve savunma sanayisi alanlarında iş birliğinin ele alındığı görüşmelerde, Akar tarafından, Türkiye ve Sudan arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerine vurgu yapıldığı belirtildi.

Ayrıca Türkiye'nin Sudan'ın yanında olmaya devam edeceği, Sudan ile savunma sanayinin yanı sıra askeri eğitim iş birliğinin daha da ileriye götürülecek şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

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