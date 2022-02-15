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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar NATO toplantısı için Brüksel'e gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Orhan Onur Gemici   | 15.02.2022
Milli Savunma Bakanı Akar NATO toplantısı için Brüksel'e gitti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştirilecek toplantı, 16-17 Şubat'ta NATO Karargahı'nda yapılacak.

Toplantı kapsamında düzenlenecek Nükleer Planlama Grubu, Avrupa'da Güvenlik Durumu ve Caydırıcılık-Savunma konulu oturumlar ile diğer oturumlara katılacak Akar'ın, aralarında İngiltere, Romanya, Hollanda, Letonya, Estonya ve Kuzey Makedonya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin savunma bakanları ile ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

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