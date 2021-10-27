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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar'ın ABD Savunma Bakanı Austin ile görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.

Orhan Onur Gemici   | 27.10.2021
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.

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