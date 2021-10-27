Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar'ın ABD Savunma Bakanı Austin ile görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.