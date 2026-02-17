Dolar
Politika

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın toplanacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacaktır." ifadesine yer verildi.

