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Politika

Milletvekilleri Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında 901 saat konuştu

Milletvekilleri, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nde bugüne kadar yaklaşık 901 saat süren 1802 basın toplantısı düzenledi.

Gazi Nogay  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Milletvekilleri Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında 901 saat konuştu

TBMM

AA muhabirinin TBMM Genel Sekreterliğinden aldığı bilgiye göre, 15 Mayıs 2023'te başlayan TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin, 1. Yasama Yılı ile devam eden 3. Yasama Yılı arasını kapsayan dönemde milletvekilleri, düzenledikleri basın toplantılarıyla gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Söz konusu dönemde 1802 basın toplantısı düzenleyen milletvekilleri, bu toplantılarda yaklaşık 901 saat konuşma yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milletvekilleri çoğunlukla ülke gündemindeki gelişmeler ve Meclis'te görüşülen kanun tekliflerine ilişkin görüşlerini dile getirirken, zaman zaman da seçim bölgelerindeki sorunları ya da hizmetleri aktardı.

Şu ana kadar en çok basın toplantısını CHP ve DEM Partisi milletvekilleri düzenledi.

Genel Kurulda 183 birleşim yapıldı

Meclis'te 28. Yasama Dönemi'nde şu ana kadar 220 grup toplantısı, 213 komisyon toplantısı gerçekleştirilirken 55 adet de heyet kabulü ve görüşme yapıldı.

TBMM Genel Kurulu, 15 Mayıs 2023-29 Ocak 2025 tarihleri arasında 183 birleşimde toplam 862 oturum gerçekleştirildi. Bu oturumlarda 1480 saat 25 dakika çalışan Genel Kurulda, 49 bin 411 sayfa tutanak tutuldu.

İhtisas ve Meclis Araştırma Komisyonları ise 1312 saat 38 dakika çalıştı, tutanak tutulan sayfa sayısı 34 bin 704 oldu.

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