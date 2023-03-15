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Politika

Milletvekili adaylığı için kamudan istifa süreci yarın sona eriyor

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin ve partililerin istifa etme süreci yarın sona eriyor.

Kemal Karadağ  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Milletvekili adaylığı için kamudan istifa süreci yarın sona eriyor

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 14 Mayıs'taki seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin görevlerinden çekilmelerine yönelik kararı doğrultusunda, hakimler ve savcıların, yüksek yargı organı mensuplarının, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının, Yükseköğretim Kurulu üyelerinin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsündeki görevliler ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerinin, belediye başkanlarının, subayların ve astsubayların, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, belediye meclisi üyelerinin, il genel meclisi üyelerinin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüslerin veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarındakilerin yarın saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılmaları gerekiyor.

Ayrıca, kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacaklar da emeklilik dilekçelerini aynı saate kadar sunabilecekler.

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