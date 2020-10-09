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Politika

MHP'li Yıldız'dan Anayasa Mahkemesinin 'Berberoğlu gerekçeli kararı'na eleştiri

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, AYM'nin milletvekilliği düşürülen Berberoğlu ile ilgili gerekçeli kararına ilişkin, "AYM dava yoluyla norm, şikayet yoluyla hak ihlali denetimi yapar. Ancak Anayasa'yı yeniden yorumlama yetkisi yoktur" dedi.

Buket Güven   | 09.10.2020
MHP'li Yıldız'dan Anayasa Mahkemesinin 'Berberoğlu gerekçeli kararı'na eleştiri

Ankara

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yaptığı yazılı açıklamayla Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu davasında açıkladığı gerekçeli kararını değerlendirdi.

Kararda, yazılı dokunulmazlıkla ilgili gerekçenin, anayasaya ve yasalara uyumlu olmadığını savunan Yıldız, şöyle devam etti:

"Anayasa'nın geçici 20. maddedeki istisna 20 Mayıs 2016 tarihine kadar kuralda sayılan mercilere intikal eden yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalarla ilgilidir. Bu madde ile kişinin dokunulmazlığı tamamen kaldırılmış değildir. Geçici 20. madde özel düzenlemedir. Genel düzenlemenin önündedir."

"Yeniden milletvekili seçilmesi mercilere intikal etmiş dosyalar açısından kişiye 83. maddenin 4. fıkrası uyarınca yeniden dokunulmazlık kazandırmaz." görüşünü paylaşan Yıldız, şunları kaydetti:

"Yeniden seçilenler için geçici 20. madde hükümleri uygulanamaz gerekçesi Anayasa'ya ve AYM kuruluş kanununa aykırıdır. AYM dava yoluyla norm, şikayet yoluyla hak ihlali denetimi yapar. Ancak Anayasa'yı yeniden yorumlama yetkisi yoktur. AYM görev sınırlarını aşmış￼, Anayasa'yı yeniden yorumlamış, TBMM'nin yasama yetkisine tecavüz etmiştir. Anayasa 138/1’e açıkça aykırı hüküm kurmuştur. Hak ihlali kararıyla yargılanmanın yenilenmesi yolunu açmıştır. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin yetkisinde yapılacak herhangi bir işlem yoktur."

Yıldız, CMK'nin hükümleri açık olduğunu belirterek, "Mahkumiyet kararı veren yerel mahkemeye gidilecektir. Başka türlü tasarruf hukuk dışıdır, keyfiliktir. Hukuk keyfiliğe müsaade edemez." değerlendirmesinde bulundu.




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