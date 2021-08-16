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Politika

MHP'den, yabancı kaynaklardan fonlanan medya organları ile ilgili kanun teklifi

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, yabancı kaynaklardan fonlanan medya organlarına ilişkin düzenlemeler içeren "Yabancı Kaynaklardan Fonlanan Bazı Faaliyetler Hakkında Kanun Teklifi"ni, TBMM Başkanlığına sundu.

Ahmet Alp Özden   | 16.08.2021
MHP'den, yabancı kaynaklardan fonlanan medya organları ile ilgili kanun teklifi

TBMM

Öztürk'ün teklifine göre, bir yabancı merkez temsilcisi olarak internet ve sosyal medya mecraları gibi kanallar dahil olmak üzere herhangi bir kitle iletişim mecrasında habercilik, yayıncılık, yorumculuk veya kanaat oluşturuculuğu ve benzeri bilgi aktarımı faaliyetlerinde bulunmak isteyenlere "tescil" zorunluluğu getirilecek.

Yabancı merkez temsilcisi kabul edilenler tarafından habercilik, yayıncılık, yorumculuk veya kanaat oluşturuculuğu gibi her türlü bilgi aktarımı faaliyetleri gerçekleştirilirken, bu faaliyetlere muhatap yararlanıcının anılan faaliyetlerin yabancı merkez ya da merkezlerce sağlanan fonlar vasıtasıyla gerçekleştirildiği konusunda açık ve anlaşılır biçimde aydınlatılması zorunlu olacak.

Teklifle, bu hükümlere aykırı hareket eden yabancı merkez temsilcileri hakkında cezai müeyyideler öngörülüyor.

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