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Politika

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy için disiplin işlemleri başlatıldı

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un parti üyeliğinden "tedbirli ve kesin çıkarılma cezası" için disiplin işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

Esin Işık   | 06.04.2022
MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy için disiplin işlemleri başlatıldı

Ankara

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Halen Kayseri Kocasinan ilçesi teşkilatına kayıtlı partimiz üyesi ve Kayseri Milletvekili olan Ersoy, tüzüğümüzün 78. maddesinin 4-c, 4-e, 4-i bentleri ve 81. maddesi uyarınca tedbirli olarak parti üyeliğinden 'kesin çıkarma cezası' ile tecziyesi için Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, parti üyesi hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır."

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