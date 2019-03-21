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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tokat'ta
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Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Milli bekamızın önüne bariyer dikenleri kenara iteceğiz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Nevruzdan sonra yeni bir demokrasi ve diriliş bayramını inşallah 31 Mart akşamı kutlayacağız. Milli bekamızın önüne bariyer dikenleri kenara iteceğiz." dedi.

Hızır Hacısalihoğlu   | 21.03.2019
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Milli bekamızın önüne bariyer dikenleri kenara iteceğiz

Samsun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Nevruzdan sonra yeni bir demokrasi ve diriliş bayramını inşallah 31 Mart akşamı kutlayacağız. Milli bekamızın önüne bariyer dikenleri kenara iteceğiz. Milli bekaya inanmayan, milli bakaya mesafeli ve tereddütle bakan kim varsa 31 Mart'ta sandıkta hesaplaşacağız." dedi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısı

Devlet Bahçeli şunları söyledi:

"Yeni Zelanda'da bir barbar, bir katil, bir Haçlı artığı, 50 Müslüman kardeşimizi iki ayrı camide şehit etti. Katliam Yeni Zelanda'da işlendi mesaj Müslüman Türk milletine verildi. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yine baltayı taşa vurdu, 'İslam dünyasından kaynaklanan terör'den bahsetti. Gafilliğe bakın, kötü niyete bakın, saptırmaya bakın. Hala Viyana'yı unutmamışlar, hala Kosova'yı unutmamışlar, hala İstanbul'un fethini hazmedememişler, hala Türk milletinin muzafferliğini akıllarından çıkaramışlar ama biz de bu zalimleri unutmadık. Biz de bu Haçlı kafilesini asla hafızamızdan silip atmadık. Tarih uyanıyor, coğrafya ses veriyor, Türk milleti yeniden doğruluşa geçiyor."

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