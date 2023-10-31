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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu Projesi"ne destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Müge Anlı'nın başlattığı "Aşevleri Projesi" ile Roman vatandaşların eğitim göreceği "Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu Projesi"ni gönülden desteklediğini bildirdi.

Esin Işık  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu Projesi"ne destek

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygusunun canlı olmasının milli varlığın iftihar edilecek hasletlerinden birisi olduğunu belirtti.

Türk kültür ve medeniyetinin ağırlık merkezinin insan olduğunu vurgulayan Bahçeli, "İnancımıza göre insan yaratılmışların en şereflisidir. Bizim anlayışımıza göre insan insana yar ve yuva olmalıdır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, ATV'de dikkati çeken programlara imza atan Müge Anlı'nın aynı zamanda sosyal yaraların sarılmasına, haksızlığa uğrayanların sesi olmaya takdir edilecek ölçülerde devam ettiğini ve destek verdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Sayın Anlı'nın başlatmış olduğu 'Aşevleri Projesi'nin yanı sıra Roman kardeşlerimizi kapsayan 'Sanat Okulu Projesi' bizim nazarımızda değerli bir girişimdir. Roman kardeşlerimizin eğitim görecekleri, sanat kabiliyetlerini geliştirecekleri 'Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu Projesi'ni gönülden destekliyorum. Bu vesileyle açılan yardım kampanyasına hem camiamızın hem de vatandaşlarımızın Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde 100'er lira katkı vermelerini içtenlikle temenni ediyorum. Roman kardeşlerimizin yanındayız, onların lehine olacak şekilde elimizden ne geliyorsa yapmaya kararlıyız. Bu düşüncelerle Sayın Müge Anlı'yı kutluyor, başarılı ve duyarlı çalışmalarının devamını diliyorum."

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