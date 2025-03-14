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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Bakan Memişoğlu'na Tıp Bayramı tebrik telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla arayarak, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

Esra Ağaçyetiştiren  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Bakan Memişoğlu'na Tıp Bayramı tebrik telefonu

Ankara

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bizzat arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti. Büyük sağlık camiamız için samimi temennilerde bulundu. Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum."

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