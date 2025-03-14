MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Bakan Memişoğlu'na Tıp Bayramı tebrik telefonu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla arayarak, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.
Ankara
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bizzat arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti. Büyük sağlık camiamız için samimi temennilerde bulundu. Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.