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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yunanistan taciz ve tahriklerine derhal son vermelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "(Yunanistan) Bu ülke yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan, damarımıza basmaktan vazgeçmelidir, taciz ve tahriklerine derhal son vermelidir." dedi.

İsmail Özdemir   | 11.09.2022
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yunanistan taciz ve tahriklerine derhal son vermelidir Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Bahçeli, "Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayını 6+1 formatlı masa değil, dış güçler belirleyecektir. Biden'dan onay almadan 'adayımız budur' diyemezler." ifadesinde bulundu.

Bahçeli, "HDP'ye bakanlık vermek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara yerleşmesi demektir. PKK'nın devlete tutunması, ihanetin ve melanetin konuşlanması demektir." diye konuştu.

Bahçeli, "Son 4 yılda parlamenter sistem olsaydı yıkılan hükümetler, erken seçimler, istikrarsızlık ve huzursuzluk öne çıkar, maalesef kaybolan yıllara yenileri ilave edilirdi." dedi.

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