MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye tarihi bir rol üstlendi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında barışın savunucusu, anlaşmanın ve uzlaşmanın arabulucusu olarak tarihi bir rol üstlendiğini söyledi.
TBMM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün yaptığı son açıklamalarda, temel gıda emtialarının iki büyük ihracatçısı olan Rusya ile Ukrayna'nın tarımsal faaliyetlerindeki muhtemel aksaklıkların, dünya genelindeki açlık sorununu kamçılayacağının ifade edildiğini aktardı. Bahçeli, yaşanan ve karşılaşılan gerçeğin de bu olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyeti, yaptığı açıklamaların, Tarım ve Orman Bakanlığının kayda değer ve önleyici adımlarının milleti rahatlattığını söyleyen Bahçeli, şöyle devam etti:
"Tarımsal ürünlerin çeşitlendirilmesi, verim ve kalitenin yükseltilmesi, yerinde işlenerek katma değer elde edilmesi, istihdam sağlanması, marka olarak pazarlanmasına dayalı temel tarımsal yapılanma oluşturulmalıdır. Bunun yanında yatırım ve teknolojiyi kırsal alanlara yöneltmek üzere, tarım-sanayi entegrasyonunun sağlandığı kırsal cazibe birimleri olan 'Tarım kentleri' kurulmalıdır."
"Şeker eksiği değil fazlası mevcut"
Bahçeli, ayçiçeği yağından sonra şeker fiyatlarında yaşanan tırmanışların gerçekçi bir temeli olmadığı gibi, piyasa şartlarının esasını da yansıtmadığını ifade ederek, Şekerin kilogram fiyatının iki hafta içinde 7 liradan 19 liraya çıkması ve bunun da siyasileştirilip istismar edilmesi pis bir kumpasın, bayat bir ekonomik operasyonun dış bağlantıyla servis edilmesinden başka bir şey değildir." dedi.
Şu anda şeker eksiği değil, fazlası olduğunu; telaşa ve paniğe hiç gerek bulunmadığını kaydeden Bahçeli, ancak stokçulardan, karaborsadan nemalanan, dini imanı para olan çıkarcılardan da mutlaka hesap sorulması gerektiğini vurguladı.
"Türkiye dengeli ve tarafsız politikalarıyla güvenilir ülke olduğunu tescilledi"
Bahçeli, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasında barışın savunucusu, anlaşmanın ve uzlaşmanın arabulucusu olarak tarihi bir rol üstlendiğini söyledi.
10 Mart Antalya Zirvesi'nden sonra, ateşkes ve barış arayışlarının, İstanbul'da yeni baştan ele alınacak olmasının, kendilerini ihtiyatlı bir yaklaşım içinde umutlandırdığını; Türkiye'nin dengeli, tutarlı ve tarafsız politikalarıyla güvenilir ülke olduğunu tescillediğini belirten Bahçeli, "Dileğimiz ve temennimiz Putin ile Zelenskiy'in yüz yüze görüşmelerini en kısa zamanda İstanbul'da yapması, savaşı barışla düğümlemeleridir." diye konuştu.
ABD Başkanı Joe Biden devşirmelerinin, emperyalizm kuklalarının, sosyalist maskeli taşeron şarlatanların Türkiye'ye yönelik kurulmuş tuzak, yönlendirilmiş beşinci kol faaliyeti olduğunu artık hiç kimsenin yok sayamayacağını belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İşte CHP, bunların topal siyaset ayağıdır. Zilletin diğer ortakları bunların motivasyon ve moral aşısıdır. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcutken, başka yerlerde, başka başkentlerde, zulüm projelerinin kanlı sayfalarında ikbal ve kudret arayanlar iki dünyalarını da kaybetmiş sefillerdir."
Biden'ın, Rusya'nın Ukrayna saldırısının demokrasiyi boğazladığını iddia etmekle kalmadığını, kendi dışişleri bakanı tekzip etse de Putin'in iktidardan bile uzaklaştırılmasını söylediğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Bizim için Putin'in iktidarda kalıp kalmaması evvelemirde Rus halkının bileceği bir konudur ve Rusya'nın kendi iç meselesidir. Ancak Biden hem hukuktan hem demokrasiden hem özgürlükten söz açıp da, ülkelerin rejim ve siyasi yönetimlerinin değişmesini ne hakla, hangi yetkiyle isteyebilmektedir?"
"Zillet ittifakı" partilerinin, yeni bir toplantıyla günü kurtarmanın peşine düştüklerini savunan Bahçeli, "İkinci 28 Şubat bildirisinin toz bulutu içinde zillet ittifakı Türk polisine işkenceci diyen devasız ve edepsiz zihniyetin ev sahipliğinde, ama bu defa Atatürk posterinin duvara asıldığı bir odada, yine yuvarlak masa etrafında bir araya gelmişledir. Daha önceki toplantılarını 6+1 formatında yapan bu partiler, şimdi Kuytulcuları da alarak sayıyı 6+2’ye çıkarmışlardır. Masa altına saklanan sabıkalı ve suçlu sayısı böylelikle ikiye ulaşmıştır." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.