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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Tribünlerde) Devlete meydan okuyanların önce tespiti ardından da tecziyesi yapılmalıdır

Duygu Yener   | 28.02.2023
MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Tribünlerde) Devlete meydan okuyanların önce tespiti ardından da tecziyesi yapılmalıdır

TBMM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "(Tribünlerdeki sloganlar) Kalabalıkların arasına sızarak devlete ve hükümete meydan okuyanların önce tespiti ardından da tecziyesi mutlaka yapılmalıdır." dedi.

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