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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.

Betül Bilsel  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kutladı

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024-2025 Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 25'inci defa şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Kulübünü, yeşil sahada ter döken futbolcuları, teknik kadroyu, elbette coşku ve heyecan içinde takımlarını kesintisiz şekilde destekleyen taraftarları gönülden kutluyorum. Şampiyon Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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