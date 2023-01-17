MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Seçim tarihi) Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim
TBMM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "(Seçim tarihi) Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Baykar şirketini suçlayan selamsız Babacan, yabancıların etki ajanlığı pozisyonunda sabitlenmişdir" diye konuştu.
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