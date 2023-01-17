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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Seçim tarihi) Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim

Gazi Nogay   | 17.01.2023
MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Seçim tarihi) Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim

TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "(Seçim tarihi) Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Baykar şirketini suçlayan selamsız Babacan, yabancıların etki ajanlığı pozisyonunda sabitlenmişdir" diye konuştu.

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