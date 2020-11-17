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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kıbrıs'ta eşit haklara dayanan iki kesimli egemen devlet yapılanması artık mecburiyettir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kıbrıs'ta, birlikte, huzur içinde, barış ve saygıya dayanan bir gelecek isteniyorsa, eşit haklara dayanan, iki kesimli egemen devlet yapılanması artık bir mecburiyettir." dedi.

Ahmet Alp Özden   | 17.11.2020
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kıbrıs'ta eşit haklara dayanan iki kesimli egemen devlet yapılanması artık mecburiyettir

TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Kıbrıs'ta, birlikte, huzur içinde, barış ve saygıya dayanan bir gelecek isteniyorsa, eşit haklara dayanan, iki kesimli egemen devlet yapılanması artık bir mecburiyettir." ifadelerini kullandı. 

Bahçeli, "Ekonomide açılan ya da açılacak yeni ufuklarla, demokrasi ve hukuk alanlarında kuvveden fiile geçecek sağlam ve sağduyulu hamlelerle fasit çemberin kırılacağını, muhteşem bir kalkışın yaşanacağını düşünüyorum." dedi.

Devlet Bahçeli, "Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, yazım işinin yapılabilmesi için ihtiyaç olan kalem siparişi de FETÖ’ye verilmiştir." şeklinde konuştu.

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