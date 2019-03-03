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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: HDP ile ittifak kuranlar 31 Mart'ta milli şamarı yiyecekler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,"Ankara tam bağımsızlıktır. HDP ile ittifak kurup, PKK'nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart'ta milli şamarı yiyeceklerdir." dedi.

Özcan Yıldırım  | 03.03.2019
MHP Genel Başkanı Bahçeli: HDP ile ittifak kuranlar 31 Mart'ta milli şamarı yiyecekler

Ankara

MHP Genel Başkanı Bahçeli,"Ankara tam bağımsızlıktır. HDP ile ittifak kurup, PKK'nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart'ta milli şamarı yiyeceklerdir." dedi.

Bahçeli,"Zillet ittifakı teröristlere tepkisizdir. Çünkü zillet, PKK'dan FETÖ'ye kadar Türk ve Türkiye düşmanlarıyla aynı karededir." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Biz 31 Mart akşamında sonuç ne olursa olsun 2023 yılını Cumhur İttifakı ile kucaklayacak bir zihniyetin temsilcileriyiz." ifadelerini kullandı.

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