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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Gün, bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gün, bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür." dedi.

Sinan Uslu, Seval Ocak Adıyaman   | 07.02.2023
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Gün, bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür

TBMM

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, "Depremi fırsat bilen sosyal medya farelerine, ajitasyon yapan çıkarcılara, felaketi istismar etmeye gayret eden utanmazlara göz yummayacağız." diye konuştu

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