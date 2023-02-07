MHP Genel Başkanı Bahçeli: Gün, bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gün, bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür." dedi.
TBMM
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, "Depremi fırsat bilen sosyal medya farelerine, ajitasyon yapan çıkarcılara, felaketi istismar etmeye gayret eden utanmazlara göz yummayacağız." diye konuştu
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.