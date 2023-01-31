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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olamayacağını iddia etmek, siyaseten ağır kusur

İsmail Çimen   | 31.01.2023
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olamayacağını iddia etmek, siyaseten ağır kusur

TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olamayacağını iddia etmek, hukuken geçersiz, siyaseten ağır kusurdur." dedi.

Bahçeli, "Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ikinci dönem adaylığı tartışmasızdır." diye konuştu.

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