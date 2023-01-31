MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olamayacağını iddia etmek, siyaseten ağır kusur
TBMM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olamayacağını iddia etmek, hukuken geçersiz, siyaseten ağır kusurdur." dedi.
Bahçeli, "Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ikinci dönem adaylığı tartışmasızdır." diye konuştu.
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