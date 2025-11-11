MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türkiye'yi karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir." ifadelerini kullandı.
TBMM
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
Bahçeli, "Bir gerçek vardır ki o da MHP ve Cumhur İttifakının kaderi milletin kaderi, devletin bekası ve istikbalidir." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecek, yüreklerimizde dikilen fideler meyvesini yakında verecektir." diye konuştu.
