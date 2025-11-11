Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da "Hedef Pazar ABD Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türkiye'yi karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir." ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Sarı  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

TBMM

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Bahçeli, "Bir gerçek vardır ki o da MHP ve Cumhur İttifakının kaderi milletin kaderi, devletin bekası ve istikbalidir." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecek, yüreklerimizde dikilen fideler meyvesini yakında verecektir." diye konuştu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
