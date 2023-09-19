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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: AB ile doğmadık, AB ile ölmeyiz

Barış Gündoğan  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
MHP Genel Başkanı Bahçeli: AB ile doğmadık, AB ile ölmeyiz

Ankara

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Karabağ Türk'tür, Türk'ün yurdudur, can Azerbaycan'ın ayrılmaz, ayrılamaz, koparılamaz vatan toprağıdır. Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oynamaktan vazgeçmeli." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında Bahçeli, "Hukuk ve demokrasinin kuralları eksiksiz işletilerek, bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmeli, mahkeme yolu ardına kadar açılmalıdır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Avrupa Birliğinin müzakere defteri, açılmamak üzere mutlaka kapatılmalıdır. Bizim için AB bitmiştir. AB ile doğmadık, AB ile ölmeyiz." diye konuştu.

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