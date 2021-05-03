MHP Genel Başkanı Bahçeli: 3 Mayıs, milliyetçi Türk gençliğinin diriliş ve uyanışıdır
Bahçeli, "Görülmüştür ki, şahsiyetini, davasının onuruyla bütünleştirmiş, varlığını, Türklüğünün bekasıyla perçinlemiş bir dava insanı, hiçbir baskı ve şiddete boyun eğmeyecektir. 3 Mayıs milliyetçi Türk gençliğinin diriliş ve uyanışıdır" dedi.
Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı yazılı açıklamada, yakın tarihin nirengi noktalarından, fikir, siyaset ve mücadele müktesebatlarının mihenk taşlarından biri olan 3 Mayıs 1944 olaylarının, Türk gençliğinin zulme direnişiyle taçlandığını, zulmete meydan okumasıyla anlam kazandığını belirtti.
3 Mayıs'ın, "birlik ve beraberliğe çağrı, dayatma ve yozlaşmaya reddiye, Türk gençliğinin diri umutlarının fiiliyata dökülmesi, heyecan ve hedeflerinin haklı bir eyleme dönüşmesinin günü" olduğunu aktaran Bahçeli, 77 yıl önce, haksızlık karşısında eğilmeyen Türkçü kahramanların, envaiçeşit eziyet ve işkence karşısında yılmadığını vurguladı.
Bu sivil ve demokratik tepkinin, meşru ve milli duruş inançlarından gücünü alarak, müessiriyetini her zaman koruduğunu, bundan sonra da koruyacağını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:
"3 Mayıs 1944 olayları vesilesiyle görülmüştür ki, şahsiyetini, davasının onuruyla bütünleştirmiş, varlığını, Türklüğünün bekasıyla perçinlemiş bir dava ve düşünce insanı, hiçbir baskı ve şiddete boyun eğmeyecektir. 3 Mayıs, esasen milliyetçi Türk gençliğinin diriliş ve uyanışıdır. 3 Mayıs'ın ruhunu idrak edemeyen devşirilmiş isimlerin, buldukları her fırsatta istismara kalkışmaları, bu suretle çalıntı kimlik ve unvan kullanarak kutuplaşmaları, kışkırtan ajan provokatörlüğe talip ve teşne olmaları, esef ve endişe verici bir halin trajik yansımasıdır. Kutlu davamıza tuzak kurmak için maşa gibi kullanılan, aramıza sızdırılan, bununla birlikte uzaktan kumanda edilen iş birlikçilerin her seferinde 3 Mayıs etrafında karmaşa ve kargaşa yaratma sinsilikleri bugüne kadar gözlemlenmiştir. Ama bu oyun hiçbir zaman da tutmamıştır. 3 Mayıs'ın sadece zarfına bakan, mazrufunu okumaktan aciz kalan, ilkel ve itibarsız fesat odaklarının ne Türklüğümüzü ne Türkçülüğümüzü ne de milliyetçiliğimizi sorgulamaya hakları vardır. Neye ve kime hizmet ettikleri belli olan kirli yüzlerin tezgahı çoktan bozulmuştur."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 77 yıl önce, Türk milletinin sağduyusunun mümtaz örneklerini sergileyerek, milli kültürlerine, inançlarına ve değerlerine yönelik saldırılara karşı milli muhalefeti başlatan ve demokrasi meşalesi yakan Türkçü kahramanları rahmetle ve şükranla yad ettiğini belirtti.
Bahçeli, "Aralarında Merhum Başbuğumuz Türkeş Bey'in ve Merhum Atsız'ın da yer aldığı dava insanlarımızın emanetleri emanetimiz, ilkeleri ilkemizdir. 3 Mayıs, aynı zamanda milliyetçi Türk gençliğinin şerefli mücadelesi olarak milli hafızada gururla taşınacaktır." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.