KIRIKKALE

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, partisinin Kırıkkale Belediye Başkan adayı Serdar Yarar'ın Cumhuriyet Caddesi'ndeki seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada, maalesef geçmişi çok çabuk unutan bir millet haline getirildiklerini söyledi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine değinen Vahapoğlu, şöyle konuştu:

"Daha dün 15 Temmuz gecesi ABD ve AB'deki bazı ülkelerin güdümündeki hainler, bu ülkede tasarladıkları noktaya ulaşabilmiş olsalardı ne durumda olacaktık onu düşünüyor musunuz? Eğer ülkücü hareketin lideri daha hiçbir şey belli değilken 'Seçilmiş hükümetin yanındayım, darbenin her türlüsüne karşıyım.' diye dik durmasaydı ne olurdu hesaplayabiliyor musunuz? 'Bu ülkenin bekası, geleceği esastır. Ülkücü ve milliyetçi hareket, Türkiye yoksa zaten yoktur, partisi de yoktur, kendisi de yoktur. O zaman devletin ayakta durabilmesi için seçilmiş hükümetin yanında adam gibi duracağım.' demeseydi bugün ne olurdu biliyor musunuz? Herkes bu muhasebeyi yapmak zorunda. Bunu muhataplarımıza da anlatmak zorundayız. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin bekası için vardır. Aranıza fitne sokmaya çalışacaklar. 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı içerisinde belirlenmiş adayları destekliyoruz. Diğer illerde bütün partiler yarışacak."

"Biz kimseye makam, sıfat dağıtmıyoruz"

Vahapoğlu, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde hiç kimsenin hasımları olmadığını ve herkesin kendilerinin kardeşi olduğunu dile getirdi.

Seçilecek belediye başkanının bir tek hedefi olacağını vurgulayan Vahapoğlu, "Kırıkkale'ye hizmet etmek, Kırıkkale'nin bugüne kadar çektiği sıkıntıları yok etmek. Yoksa biz kimseye makam, sıfat dağıtmıyoruz. Onları göreve getiriyoruz. Sokak sokak gezmek, her kapıyı çalmak, her eve girmek ve her gönlü kazanmak zorundayız. Bunun başka yolu yok. Çünkü Türkiye'nin ve Kırıkkale'nin MHP'nin hizmetine ihtiyacı var. O zaman bugünkü kararlığımızı 1 Nisan sabahına kadar devam ettirelim. Kararlılığımızı söndürmeyelim, sürekli körükleyelim." ifadelerini kullandı.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'nin Kırıkkale'de yeni bir tarih yazacağına, il ve ilçe belediyelerinin hepsini kazanacağına inandıklarını aktararak "Millet İttifakı denilen 'zillet ittifakı'na karşı Cumhur İttifakı'nın başarılı olması adına sizlere önemli görevler düşüyor." dedi.

MHP Kırıkkale Belediye Başkan adayı Yarar ise projelerinden bahsederek tek derdinin Kırıkkale'ye hizmet etmek olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından Yarar'ın seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Ruhi Ersoy, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu ile çok sayıda partili katıldı.

Muhabir: Fatih Gökmen