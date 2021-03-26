MHP Başkanlık Divanı üyeleri MYK'da yapılan seçimle belirlendi
MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ortak toplantısında Başkanlık Divanı üyeleri belirlendi.
Ankara
MHP'nin "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" sloganıyla 18 Mart Perşembe günü Ankara Spor Salonu'nda yapılan 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda delegeler tarafından belirlenen ve 75 üyeden oluşan MYK bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleştirilen MYK'da yapılan seçimle 15 kişiden oluşan Başkanlık Divanı belli oldu.
Buna göre, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Edip Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Feti Yıldız seçildi.
Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Mustafa Kalaycı seçilirken Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu oldu. Parti Genel Sekreterliği görevini ise İsmet Büyükataman yürütecek.
Başkanlık Divanı'nda yer alan diğer isimler şöyle:
"Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Aile, Kadın ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu, Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, Siyasi ve Sosyal İşler İle Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan."
Başkanlık Divanı'na 5 yeni isim girdi
MHP'den yapılan açıklamaya göre, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Genel Sekreter İsmet Büyükataman Başkanlık Divanı'nda yerini koruyan isimler oldu.
Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Mustafa Kalaycı'nın Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilmesi ile boşalan Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına İsmail Özdemir getirildi.
Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi Pelin Yılık'a, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi ise Filiz Kılıç'a verildi.
İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Tamer Osmanağaoğlu, Siyasi ve Sosyal İşler ile Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına ise Bahadır Bumin Özarslan seçildi.
Genel Başkan Yardımcıları Emin Haluk Ayhan, Deniz Depboylu, Mustafa Hidayet Vahapoğlu, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci, Siyasi ve Sosyal İşler ile Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya'nın ise Başkanlık Divanı görevleri sona erdi.
MHP'nin bir önceki Başkanlık Divanı'nda sadece Deniz Depboylu görev yaparken, yeni Başkanlık Divanı'nda kadın sayısı iki oldu.
Başkanlık Divanı'nın yeni isimleri
Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu'nda görev yapıyor.
Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçilen Filiz Kılıç, Hacıbektaş Veli Üniversitesi Kurucu Rektörü olarak görev yaptı.
Siyasi ve Sosyal İşler ile Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi görevinde bulundu.
Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Pelin Yılık ise MHP'nin 27. Dönem Çankırı Milletvekili adayı oldu.
İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı'na getirilen İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyeliği yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.