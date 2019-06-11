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Politika

Mecliste yeni askerlik sisteminin görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin kabul edilen grup önerisiyle Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Alper Atalay   | 11.06.2019
Mecliste yeni askerlik sisteminin görüşmelerine başlandı

TBMM

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup önerileri görüşüldü.

AK Parti, TBMM'nin çalışma gün, gündem ve saatlerine ilişkin grup önerisini Genel Kurula taşıdı.

Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul, "temel kanun" olarak görüşülecek olan Askeralma Kanunu Teklifi'nin bugün birinci bölümü, çarşamba günü ikinci bölümü, perşembe günü ise teklifin görüşmeleri tamamlanana kadar çalışacak.

AK Parti Grup önerisinin ardından Genel Kurulda, Askeralma Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de teklifin görüşmelerine katılmak için Genel Kurul salonuna geldi.

Öte yandan, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayip ülkelerine yönelik açılım politikasının parlamenter diplomasi boyutunun da güçlendirilmesi kapsamında TBMM'nin AND Topluluğunun danışma ve denetim organı olan AND Parlamentosuna gözlemci üye olmasına ilişkin TBMM Başkanlık Tezkeresi de Genel Kurulun onayına sunuldu. 

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