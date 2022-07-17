Meclis parlamenter diplomasi ile dış politikada da etkin
TBMM Dışişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın başkanlığında, ülkeler ve parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesi için yurt içi ve yurt dışında yoğun diplomasi faaliyeti yürüttü.
TBMM
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Dışişleri Komisyonu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nda 7 toplantı gerçekleştirerek 33 kanun teklifini kabul etti. TBMM Genel Kurulu ise Paris Anlaşması ve Şuşa Beyannamesi dahil 52 uluslararası sözleşmeyi onayladı.
Dışişleri Komisyonu heyetleri, Akif Çağatay Kılıç'ın başkanlığında, 4. ve 5. Yasama Yılı'nın başından itibaren 10 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi.
Komisyon üyeleri KKTC, Azerbaycan, Katar, Avusturya, ABD, Bosna Hersek, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Almanya ve İngiltere'yi ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.
Birçok ülkeden bakan ve yabancı parlamento heyetlerini ağırlayan Akif Çağatay Kılıç, İngiltere, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Sri Lanka, Slovakya, KKTC, Almanya, ABD, Gürcistan, Fransa, Romanya, Singapur, Karadağ, Ukrayna, Danimarka, Kırgızistan, Küba ve İtalya'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti.
Dışişleri Komisyonu Senegal, Belarus, Ukrayna, Estonya, Pakistan, Fransa, Polonya, KKTC ve Cezayir parlamentolararası dostluk grubu heyetlerinin yanı sıra Libya ve Küba parlamentolarının başkanvekilleri ile görüşme gerçekleştirdi.
Kılıç başkanlığındaki Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Üçlü Toplantısı'nın altıncısı TBMM'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlendi. Azerbaycan Milli Meclisinin ev sahipliğinde Şuşa'da yapılan yedinci üçlü toplantıya ise Kılıç başkanlığında komisyon düzeyinde iştirak edildi.
Estonya ve Finlandiya dışişleri bakanları, Almanya Federal Meclisi Başkanvekili, Küba ve Polonya dışişleri bakan yardımcıları ile görüşmeler gerçekleştiren Kılıç, Letonya, İtalya, TÜRKPA Üyesi Parlamentoların Dışişleri Komisyonları Başkanları Toplantısı'nın yanı sıra komite başkanının talebine istianeden Danimarka Dış Politika Komitesi üyeleri ile çevrim içi toplantılara da katıldı.
Aynı dönemde Dışişleri Komisyonunun daveti üzerine Macaristan, Hırvatistan, Litvanya, Romanya, Kosova, Danimarka, Panama ve Kırgızistan parlamentoları dışişleri komisyon heyetleri Türkiye'ye ziyarette bulundu.
Kılıç'ın, yeni yasama yılında Macaristan, Küba, Panama, Brezilya, Arjantin, Şili, Cezayir, Moğolistan, Suudi Arabistan, Singapur, Avustralya, Yeni Zelanda ve Danimarka'yı ziyaret etmesi planlanıyor.
İlerleyen dönemde Dışişleri Komisyonunun davetine icabetle İrlanda, Romanya ve Hırvatistan parlamentoları dış ilişkiler komisyonlarının Türkiye'yi ziyaret etmesi öngörülüyor.
"Türkiye parlamenter diplomasiye önem veriyor"
Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aktif dış politika ortaya koyduğunu, çeşitli uluslararası ve bölgesel organizasyonlarda yer almasının ise dış politikasının çok yönlü karakterini yansıttığını söyledi.
Meclisin dış politikadaki önemini ifade eden Kılıç, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu belirtti.
Parlamenter diplomasinin bölgesel entegrasyon ve kalkınma çalışmalarında önemli yeri olduğunu dile getiren Kılıç, Türkiye ile yabancı parlamentolar arasında iletişimi sağlamak, karşılıklı resmi ziyaretler düzenlemek ve dostluğun gelişmesi için çalıştıklarını vurguladı.
"Afrika'dan Amerika'ya her kıtadan ülke ile ilişkilerini geliştiren TBMM, parlamenter diplomasi ile dış politikada etkin rol oynuyor." diyen Kılıç, parlamenter diplomasinin, küresel sorunlara sürdürülebilir çözümler üretilmesi konusunda da önemli katkı sunabildiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.