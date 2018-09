'Kuşak ve Yol projesinde bir trilyon dolarlık bir yatırım yatıyor'

ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 69. kuruluş yıl dönümü, Ankara'daki bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Yü Hongyang'ın ev sahipliğinde düzenlenen Çin Cumhuriyet Bayramı (Guoçing) resepsiyonuna, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti milletvekilleri Ravza Kavakcı Kan ve Mehdi Eker, Ankara Belediye Başkanı Mustafa Tuna, misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, Büyükelçi Yü'nün davetlileri kapıda karşılaması sonrası, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı konuşmada, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 69. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, bu ülkenin Doğu Asya ve Pasifik bölgesinin önemli bir merkezi olduğunu dile getirdi.

"Başkanımız Erdoğan ile Şi Cinping arasında vizyonerlik noktasında ciddi benzerlik görüyorum." ifadesini kullanan Pakdemirli, Çin'in batılı doktrinler haricinde de başarı hikayesi yazabilen bir ülke olduğuna dikkati çekti.

"Türkiye, Çin için merkez"

Pakdemirli, İpek Yolu'ndan gelen tarihsel birlikteliğin yanında Türkiye'nin de Çin için bir merkez olduğunun altını çizerek, "Kuşak ve Yol projesinde bir trilyon dolarlık bir yatırım, üç milyar insan, 65 ülke ve 50 yıllık bir gelecek yatıyor." dedi.



Çin ve Türkiye'nin, enerji ve ulaştırma alanlarında önemli yatırımları birlikte gerçekleştirebileceğine değinen Pakdemirli, bu ülkeyle ticaret ve iş birliğinin daha da artırılması gerektiğini söyledi.



Pakdemirli, 5-7 Kasım'da Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek Uluslararası İthalat Fuarı'nı ziyaret etmek üzere bu ülkeye gideceği bilgisini vererek, söz konusu fuar kapsamında tarım ürünleri alanındaki iş birliğini artırma arayışında olacaklarını vurguladı.

Bakan Pakdemirli, "Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde gelecek kuşaklar serinler." anlamına gelen Çin atasözüyle konuşmasını tamamladı.

Büyükelçi Yü ise konuşmasında, ülkesinin özellikle son yıllarda sergilediği hızlı kalkınma hamlesine dikkati çekerek, Çin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, en büyük sanayi ülkesi ve en fazla döviz rezervine sahip ülkesi olduğunu söyledi.

Tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı hedefleyen "Kuşak ve Yol" inisiyatifinin, beşinci yılını doldurduğuna dikkati çeken Yü, "Kuşak ve Yol'un inşasının sonuçlarından daha fazla ülke ve halkların faydalanması için Türkiye dahil tüm dünya ülkelerini bu girişimin ortaklık ağına katılmaya içtenlikle davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yü, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son üç yılda beş kez bir araya geldiğini dile getirerek, liderlerin iki ülke ilişkilerinin gelişmesine yön verdiğini kaydetti.

İkili ticaret hacminin, bu yılın ilk yedi ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artarak 14 milyar dolara ulaştığı bilgisini paylaşan Yü, bu yılın ilk yarısında Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısında yüzde 100'e yakın bir artış görüldüğüne işaret etti.

Yü, "Çin-Türkiye ilişkileri için daha parlak bir geleceğin yaratılması için çaba göstermeye hazırız." dedi.

Resepsiyon, kutlama pastasının kesilmesi, ikram ve Çin'e özgü sahne gösterilerinin ardından sona erdi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Cui

Resepsiyonda konuşun Wei Cui, son 5 yılda devlet başkanları Xi Jinping'in ortaya koyduğu Kuşak Yol inisiyatifinin büyük başarılara imza attığını vurgulayarak, 103 ülke ve uluslararası kuruluşun bu işbirliğine katıldığını söyledi.

Wei Cui, Kuşak Yol çerçevesinde yapılan toplam ticaret hacminin 5 trilyon dolara ulaştığını dile getirerek, "Yaptığımız toplam yatırım 70 milyar doları aştı, üye ülkelerde yüz binlerce istihdam ve milyarlarca dolarlık vergi geliri sağlandı. Türkiye Kuşak Yol işbirliğinin doğal partneri. 5 yılda devlet başkanımız Xi Jinping ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 defa görüşme yaptılar, stratejik işbirliği ilişkimizin ve karşılıklı siyasi güvenimizin derinleşmesini hızlandırdılar. 5 yılda toplam ikili ticaret hacmi 100 milyar doları aştı. Çin şirketlerinin Türkiye'de yaptığı yatırım yüzde 20 arttı. Bine yakın Çin şirketi Türkiye'de şube açtı. Bu yılın ilk 7 ayında Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı 200 bini aşarak, yüzde 91 oranında arttı. Kuşak Yol İşbirliği, Çin ile Türk şirketlerine ve halklarına somut yararlar getirdi." diye konuştu.

İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin de Türk ve Çin halklarının ilişkilerinin geçmişinin Tarihi İpek Yoluna kadar uzandığını hatırlatarak, bu ticaret yolu sayesinde yakın bir dostluk kurduklarını söyledi.

Gültekin, Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin ilerlemesi ve gelişmesinde iki ülke kadar, hükümet dışı kurumların çabalarının da büyük önem taşıdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Büyüyen ticaret hacmine paralel olarak iş adamlarının da ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ilişkileri geliştirdiğini görmekteyiz. Bu kuruluşlar iki ülke halkının birbirini daha yakın tanımalarını sağlamak için uzun süreden beri yoğun çaba harcamaktadırlar. Bu manada Türk ve Çinli şirketler arasında kuruyacak ortaklıkların da bu gelişime ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinde büyük bir finans merkezi olan şehrimizin önemli rolünün de farkındayız. Bu farkındalıkla ilişkilerin her alanda gelişmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğimizi ve dost Çin halkını kıtaları buluşturan şehir İstanbul'da ağırlamaktan her zaman mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum. İstanbul ile Çin'in şehirleri arasındaki ilişkileri geliştirme konusunda gerekli iradeyi ortaya koyacağımızı da belirtmek istiyorum.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, yabancı misyon şefleri, başkonsoloslar ve çok sayıda davetli katıldı.

Muhabir: Tevfik Durul, Semra Orkan