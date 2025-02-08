Kurtulmuş: Türkiye’nin sivil demokrasisini itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı yoktur
Istanbul
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Meclis Simülasyonu" programında konuştu.
Kurtulmuş, "Demokrasiye tüm partileriyle sahip çıkan Türkiye’nin sivil demokrasisini, bu sivil demokrasinin taşıyıcıları milletvekillerini itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı yoktur." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.