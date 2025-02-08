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Politika

Kurtulmuş: Türkiye’nin sivil demokrasisini itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı yoktur

Ali Kemal Akan  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Kurtulmuş: Türkiye’nin sivil demokrasisini itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı yoktur

Istanbul

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Meclis Simülasyonu" programında konuştu.

Kurtulmuş, "Demokrasiye tüm partileriyle sahip çıkan Türkiye’nin sivil demokrasisini, bu sivil demokrasinin taşıyıcıları milletvekillerini itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı yoktur." dedi.

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