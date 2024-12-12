Kurtulmuş: TBMM bünyesinde bir Suriye Dostluk Grubunu kurmayı teklif edeceğiz
Ankara
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile TBMM Tören Salonu’nda ortak basın toplantısı düzenledi.
Kurtulmuş, "Suriye'deki gelişmeleri takip etmek için en kısa süre içerisinde TBMM bünyesinde bir Suriye Dostluk Grubunu kurmayı teklif edeceğiz. Hiçbir Suriyeli vatandaşın dışlanmadığı, ötekileştirilmediği, herkesi kapsayan bir Suriye yönetiminin kurulması en temel arzumuzdur." açıklamasında bulundu.
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