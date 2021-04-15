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Politika

Kırım Tatar Milli Meclisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konut projesi için teşekkür mektubu

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Rıfat Çubarov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kırım Tatar Türkleri için imzalanan konut projesi için teşekkür mektubu gönderdi.

Talha Yavuz   | 15.04.2021
Kırım Tatar Milli Meclisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konut projesi için teşekkür mektubu

Kiev

Çubarov, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, mektupta KTMM adına Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine desteğine ve Kırım Tatar Türk halkının haklarını koruma hususundaki hassasiyetine minnettar olduğunu belirterek, iki ülke arasında İstanbul'da 10 Nisan'da imzalanan "Kırım Tatar Halkının Temsilcileri ve Ukrayna Vatandaşlarının Yararlanıcı Kategorileri İçin Konut Yapımı Alanında İş Birliğine Dair Çerçeve Anlaşma"ya ilişkin Erdoğan'a mektup gönderdiğini ifade etti.

Mektupta, KTMM'nin Türkiye'nin Kırım'dan göç etmek zorunda kalmış Kırım Tatar Türklerinin hayat standartlarını yükseltme çabalarını takdir ettiği belirtildi.

İnşa edilecek 500 konutun sorunun ciddiyetini ortadan kaldırmayacağı kaydedilen mektupta, ilave 500 konut inşa edilmesi imkanının da değerlendirilmesi istendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 10 Nisan'daki İstanbul ziyareti kapsamında, Kırım Tatar Türkleri için Ukrayna'da TOKİ tarafından 500 konut inşa etmek için iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı.

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