Kılıçdaroğlu: Yerel yönetimlerin mali sorunları sadece CHP'li belediyelere özgü değil
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerel yönetimlerin mali sorunları sadece CHP'li belediyelere özgü değil. AK Parti'li belediyeler, MHP'li belediyeler, İYİ Partili belediyeler de kaynak yetersizliğinden büyük ölçüde şikayet ediyorlar." dedi.
Ankara
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi'nde yer alan CHP'li ilçe belediye başkanları ile video konferans toplantısında bir araya geldi.
Belediye başkanlarının Kovid-19 salgını ve 17 günlük tam kapanma sürecindeki çalışmalarına ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.
İlçe belediye başkanlarının zor koşullarda görev yaptıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, zor koşulları tetikleyen unsurların başında da pandemi sürecinin geldiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, beldelerde kimsenin aç ve açıkta kalmamasının en büyük arzuları olduğunu dile getirdi.
Görüşmede askıda bakkal defteri uygulamasının gündeme gelmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Askıda bakkal defteri. Bu çok önemli. Özellikle yoksul mahallelerdeki bakkal defterleri önemli. Şu açıdan, insanlar gidip o bakkaldan alışveriş yapıyorlar fakat ödeyemiyorlar paralarını. Gerçekten yoksul insanlar bunlar. Rakamlar çok büyük değil, bazen 3 bin, 5 bin, 2 bin lira, bin lira oluyor. Dolayısıyla bunların masraflarını bir şekliyle yardımseverlerden karşılayabilirsiniz, en azından ciddi bir yardımı yapmış olacaksınız." dedi.
"Belediyelerimize geçmişte haksızlık yapıldığı ortaya çıktı"
Görüşmede, Belediyeler Birliğinin araç dağıtımında haksızlık yaptığı konusunun gündeme geldiğini aktaran Kılıçdaroğlu, devreye girilerek rakamların ortaya çıkarıldığını kaydetti.
Kılıçdaroğlu, "Bizim belediyelerimize geçmişte haksızlık yapıldığı ortaya çıktı. Şimdi onu Belediyeler Birliği telafi etmeye çalışıyor ve bizim belediyelere verilmeyen pek çok araç yeni sistem içinde, kısa süre içinde ödenecek." dedi.
"Kaynakları verimli kullandığımızda halka vereceğimiz güven artacak"
İller Bankası kesintisinin büyük bir sorun olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Çünkü İller Bankası sizden para kesmediği sürece iflas edecek. Onun da kaynağı CHP'li belediyelere yapılacak yardımlardan kesinti yapmak. Kendisi öyle ayakta duruyor. Ama bütün bunlar dediğim gibi iktidara geldiğimizde hepsi çözülecektir. İktidara gelmemizin en önemli ayağını sizler oluşturuyorsunuz. Vereceğiniz hizmet CHP'nin oylarını yükseltecektir ve dolayısıyla CHP önümüzdeki süreçte iktidara geldiğinde göreceksiniz ki Türkiye'de pek çok sorun aşılacaktır.
Yerel yönetimlerin mali sorunları sadece CHP'li belediyelere özgü değil. AK Parti'li belediyeler, MHP'li belediyeler, İYİ Partili belediyeler de kaynak yetersizliğinden büyük ölçüde şikayet ediyorlar. Bizim tek özelliğimiz var, var olan kaynağı en verimli şekilde kullanmak. Dolayısıyla bunu en verimli şekilde kullandığınız zaman bu sorun büyük ölçüde aşılmış oluyor."
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