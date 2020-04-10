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Politika

Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Barış Kılıç   | 10.04.2020
Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümünü kutladı Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki mesajında, "Huzurumuz ve güvenliğimizin teminatı Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü ve fedakarca görev yapan polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyorum. Gece gündüz demeden canları pahasına görevlerini yerine getiren polislerimize 3600 ek gösterge bir an önce verilmelidir." ifadelerini kullandı.

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