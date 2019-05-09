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Politika

Kılıçdaroğlu, Nesrin Nas ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski ANAP Genel Başkanı ve Yurttaş Girişimi Sözcüsü Nesrin Nas ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz   | 09.05.2019
Kılıçdaroğlu, Nesrin Nas ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski ANAP Genel Başkanı ve Yurttaş Girişimi Sözcüsü Nesrin Nas ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, Nas ve beraberindeki heyeti, parti genel merkezindeki makamında kabul etti.

Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

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