Kılıçdaroğlu, Nesrin Nas ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski ANAP Genel Başkanı ve Yurttaş Girişimi Sözcüsü Nesrin Nas ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski ANAP Genel Başkanı ve Yurttaş Girişimi Sözcüsü Nesrin Nas ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Kılıçdaroğlu, Nas ve beraberindeki heyeti, parti genel merkezindeki makamında kabul etti.
Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.