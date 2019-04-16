Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.58
Dolar
5.82
BIST 100
96,274.76
Altın
1,275.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i kabul etti.

Meltem Öztürk,Sinan Uslu   | 16.04.2019
Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i kabul etti

TBMM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i kabul etti.

Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında, 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'de CHP'den seçilen belediye başkanları ve eşleriyle bir araya geldi.

Kabulde, Soyer ve eşi Neptün Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, belediye başkanları ve eşleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu, yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İl Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, diğer belediye başkanlarımız buradaydı. Demokrasinin güzelliği de bu. Ankara'ya geldiler. Ankara'da belli yerleri ziyaret edecekler, Anıtkabir'e gidecekler. Daha sonra da İzmir'e dönecekler. Görevlerinin başındalar. Hepsinin morali çok iyi, yüksek, hizmet verme aşkıyla dolular. Dolayısıyla güzel şeyler yapacaklar, göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularına ise yanıt vermedi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye her zaman Sudan halkının yanında
ABD'nin çıkarlarına dokunmadıkça basın özgürdür
Aşırı sağın gölgesinde 2019 AP seçimleri
Avrupa Birliği'nin Libya çıkmazı
GÖRÜŞ - 'Büyük Amerika'nın saadet zinciri müttefikleri için pranga: F-35

Benzer haberler

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş ile partililere seslendi

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş ile partililere seslendi

Kılıçdaroğlu'ndan Miraç Kandili mesajı

'Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası bir an önce verilmeli'

Kılıçdaroğlu cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu cenaze törenine katıldı
Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul'daki CHP'lilere kutlama

Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul'daki CHP'lilere kutlama
Kılıçdaroğlu Akşener'i ziyaret edecek

Kılıçdaroğlu Akşener'i ziyaret edecek