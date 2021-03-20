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Politika

Kılıçdaroğlu: Bütün kadınların hakkına, hukukuna sahip çıkacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir devlet gece yarısı kararnameleri ile yönetilemez. Her zaman, her yerde, her ortamda bütün kadınların hakkına, hukukuna sahip çıkacağım." dedi.

Barış Gündoğan   | 20.03.2021
Kılıçdaroğlu: Bütün kadınların hakkına, hukukuna sahip çıkacağım

Ankara

Kılıçdaroğlu, Twitter adresi üzerinden paylaştığı videoda, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini değerlendirdi.

Bir devletin gece yarısı kararnameleri ile yönetilemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bir gece yarısı kararnamesi ile 42 milyon kadının hakkı, hukuku, onların ellerinden alınamaz." görüşünü aktardı. Videosunu izleyen bütün kadınlara seslendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Haklarınıza, hukukunuza sahip çıkınız. Sizin hayatınızı cehenneme döndürenlerin kimler olduğunu iyi öğreniniz. Çocuklarınızın, kız çocuklarınızın hakkına, hukukuna sahip çıkınız. Ben söz veriyorum, her zaman, her yerde, her ortamda bütün kadınların hakkına, hukukuna sahip çıkacağım. Adalet neredeyse orayı arayacağım. Adaletten yana olacağım. Sizden yana olacağım. Sizin hakkınızdan, hukukunuzdan yana olacağım. Sizin hakkınızı, hukukunuzu her yerde, her platformda sonuna kadar savunacağım, söz veriyorum."

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