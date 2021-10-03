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Politika

Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimlerinde kadın adaylardan kazanan olmadı

Katar'da dün ilk kez yapılan ve sonuçları açıklanan milletvekili seçimlerinde, kadın adaylardan hiçbiri kazanamadı, katılım yüzde 63,5 olarak açıklandı.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 03.10.2021
Katar'da ilk kez yapılan milletvekili seçimlerinde kadın adaylardan kazanan olmadı Fotoğraf: Ahmed Saleh/AA

Doha

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Şura Konseyi Seçimleri Denetim Komitesi, Körfez ülkesi Katar’da ilk kez yapılan Şura Konseyi seçimlerinde kazanan 30 adayın isimlerini açıkladı.

Kadın adaylardan kazananın olmadığı seçimlerde, katılım yüzde 63,5 olarak duyuruldu.

Şura Meclisi seçimleri için halk dün sandık başına gitmişti. Seçimlerde 26'sı kadın olmak üzere 234 aday, 45 sandalyeden oluşan meclisin 30'un kazanmak için yarışmıştı.

Eski yapıya göre 45 kişilik Meclis'in tümünü Katar Emiri atıyordu. Yeni düzenlemeyle demokratik bir adım atan Katar'ın Şura Meclisi'nde yer alacak milletvekillerinin 30'unu Katar halkı seçerken, 15 üye ise Katar Emiri tarafından atanacak.

Şura Meclisi seçimleri, Körfez ülkesindeki siyasi sürece halkın katılımını genişletmeyi hedefleyen bir adım ve demokrasiyi güçlendirme çabalarının bir parçası olarak kabul ediliyor.

Katar'da yasama organı olarak görev yapan Şura Meclisi, Bakanlar Kurulu tarafından yönlendirilen kanun tasarılarını, siyasi ve ekonomik genel politikayı, ülke bütçesini ve bu meselelere dair tavsiyeleri tartışıyor.

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