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Politika

İYİ Parti'den istifa eden Milletvekili Çokal: Parti içinde Türk milliyetçileri dışlanıyor

İYİ Parti'den istifa eden Çokal, "Parti içinde Türk milliyetçilerinin ve Ülkücülerin ikinci sınıf birey yapılmaya ve dışlanmaya çalışılması, söylemlerle eylemlerin birbirini tutmaması hayal kırıklığına neden olmuştur." ifadesini kullandı.

Hatice Özdemir Tosun   | 17.02.2020
İYİ Parti'den istifa eden Milletvekili Çokal: Parti içinde Türk milliyetçileri dışlanıyor

Antalya

İYİ Parti'den istifa eden Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, yaptığı açıklamada, Genel Başkan Meral Akşener'in kendisi hakkında "parti teşkilatlarıyla ters düştüğü" yönünde açıklamada bulunduğunu belirterek, gerçekte ise kendisinin teşkilatı ve yol arkadaşlarını il başkanına karşı savunduğunu vurguladı. 

Yol arkadaşlarının kongre korkusu olmayan, İYİ Parti kuruluşunun en başından itibaren canla, cesurca çalışan kişiler olduğunu ifade eden Çokal, "Genel Başkanın ve yetkili kurulların haberi, onayı olmaksızın, tüzük dışı uygulamaları, görev değişikliklerini dayatarak hiyerarşik nezaketi yok sayan, şeffaflık ilkesini ihlal eden bir siyasi partide, parti bilinci ve aidiyetinin bir anlamı olmadığı gibi, Türk milliyetçiliği fikri de bu tarz antidemokratik uygulamalarla ihya olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Çokal, bazı ilçe başkanlarının haksız bir şekilde görevden alındıklarını öne sürdü.

Zorlu bir süreçte bütün riskleri göze alarak İYİ Parti'den ve tüm görevlerinden istifa etmenin daha doğru bir karar olduğuna inandığının altını çizen Çokal, "Parti içinde Türk milliyetçilerinin ve Ülkücülerin ikinci sınıf birey yapılmaya ve dışlanmaya çalışılması, söylemlerle eylemlerin birbirini tutmaması ve milliyetçiliğin seçmeni elde tutmaya yönelik bir söyleme dönüşmesi hayal kırıklığına neden olmuştur." ifadelerini kullandı.

Gerektiğinde vicdanının sesini dinleyerek en acı kararları alması gerektiğini Akşener'den öğrendiğini kaydeden Çokal, Akşener'e ve eski yol arkadaşlarına çalışmalarında başarılar diledi.



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