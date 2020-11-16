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Politika

İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili Koncuk: Şu anda başka bir siyasi partiye geçmeyi düşünmüyorum

İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili Koncuk, "Şu anda başka bir siyasi partiye geçmeyi düşünmüyorum, öyle bir niyetim yok." dedi.

Esin Işık   | 16.11.2020
İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili Koncuk: Şu anda başka bir siyasi partiye geçmeyi düşünmüyorum Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "Şu anda başka bir siyasi partiye geçmeyi düşünmüyorum, öyle bir niyetim yok." dedi.

Koncuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İYİ Parti'den istifasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Partinin 20 Eylül'deki 2. Olağan Kurultayı'nda gündeme gelen "oy verilmeyecekler listesi" ve bununla başlayan süreçte yaşanan tartışmaları anımsatan Koncuk, şunları söyledi:

"Bu tarz listeler çıkmaz. Çarşaf liste çıkar ve anahtar liste çıkarılarak 'şunlara oy verin' denir. İnsanları hem yazıp hem pusu kurarsanız, onlara itibar suikastı yaparsanız, bunları haysiyet, şeref sahibi kimse sindirmez, kabul etmez. Benim kafama yatmıyor. Ben kalleşliği, yalancılığı, arkadan adam vurmayı sevmem. Bu, bana göre arızalı bir siyaset anlayışı. Böyle bir siyaset anlayışının ülkeye de millete de bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum."

Koncuk, daha fazla kırgınlıklar olmasın, diye istifa ettiğini belirterek, "Tadı kaçtı, anlaşamıyoruz. Bir parti böyle yönetilemez. Partiyi bile yönetemiyorsanız, devleti nasıl yöneteceksiniz? Onun için en iyisi, zamanında, daha fazla kırgınlıklar yaşamadan istifa etmek." dedi.

Milletvekili olarak Meclis çalışmalarına devam edeceğini ifade eden Koncuk, "Gerekirse tek başıma muhalefetimi yapacağım. Efendim 'AKP'ye destek' falan... Benim AKP ile ne işim olur? 18 yıllık sendikacılık hayatımda AKP'nin yanlışlarıyla mücadele etmiş bir adamım. Bunu bana söyleyecek adamın alnını karışlarım." dedi.

İYİ Parti'de siyasi ahlakın sıkıntılı olduğunu savunan Koncuk, "Kendi arkadaşlarına kumpas, tuzak kuran, kendi emektarlarını harcamaya çalışan, kimi harcamaz?" diye konuştu.

Koncuk, başka bir siyasi partiye geçip geçmeyeceği sorusuna, "Şu anda herhangi bir siyasi partiye geçmeyi düşünmüyorum. Şu an öyle bir niyetim yok." yanıtını verdi.

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