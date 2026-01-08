Dolar
Politika

İYİ Parti 4. olağan kurultayına hazırlanıyor

İYİ Partinin, "eşitlik" sloganıyla 18 Ocak'ta Ankara'da düzenleyeceği 4. olağan kurultayında, delegeler genel başkanın yanı sıra Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerini belirleyecek.

Alper Şaşmaz  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
İYİ Parti 4. olağan kurultayına hazırlanıyor

Ankara

Bugüne kadar 5'i olağanüstü, 8 kurultay toplayan İYİ Partinin, 4. olağan kurultayı için geri sayım başladı.

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, son olağan kurultayını 24 Haziran 2023'te gerçekleştiren partinin 4. kurultayı, "eşitlik" sloganıyla 18 Ocak'ta Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Kurultay delegeleri, genel başkan, GİK ve MDK üyelerini belirleyecek

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun kurultay çalışmalarını başlatmasının ardından, divan başkanı, iki başkan yardımcısı ve dört katip üyeden oluşan Kurultay Başkanlık Divanı seçilecek. Ardından, Genel Başkan Dervişoğlu açılış konuşmasında delegelere hitap edecek. Devamında ise bir GİK üyesi tarafından faaliyet raporu okunacak.

Tüzüğe göre, kurultayda, genel başkan, GİK ve MDK üyeleri için asıl ve yedek üye seçimleri gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılacak.

Dervişoğlu'nun tek aday olması beklenen kurultayda, yaklaşık 1200 delege, genel başkanın yanı sıra GİK ve MDK üyelerini belirleyecek.

Kurultay hazırlıkları sürüyor

İYİ Partinin, Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak kurultayı için hazırlıklar da sürüyor.

Afiş, reklam, ses, ışık ve sahne organizasyonu çalışmaları devam ederken, delegelerin ulaşımı ve konaklaması için de hazırlıklarda sona gelindi.

Kurultayda, seçimleri takip eden basın mensupları için çalışma alanları da oluşturulacak.

