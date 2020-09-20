İYİ Parti Genel Başkanlığına Meral Akşener yeniden seçildi
Meral Akşener, İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultay'ında oy kullanan delegenin tamamının oyunu aldı.
Ankara
İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda Meral Akşener, yeniden genel başkan seçildi.
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Altınpark'ta yapılan kurultayda genel başkanlık için oy verme işlemi saat 13.30'da tamamlandı.
Oyların tasnifi ve sayılmasının ardından İlçe Seçim Kurulu yetkilisi sonuçları açıkladı.
Buna göre, seçime tek aday olarak katılan Akşener, oy kullanan 1289 delegeden 1289'unun oyunu alarak, yeniden genel başkan seçildi.
Akşener'in "anahtar listesi" yayımlandı
Anfa Altınpark'ta yapılan kurultay, çalışmalarını sürdürüyor.
50 GİK, 11 MDK üyesinin seçileceği kurultayda, Akşener'in 100 kişilik "anahtar listesi" yayımlandı.
Mevcut GİK'ten 10 üyenin yer almadığı anahtar listede, adaylardan 19'u milletvekili.
Ekonomi profesörü Ümit Özlale, emekli albay Erdal Sarızeybek ve hukukçu Bahadır Erdem'in yer aldığı anahtar listeye, MHP'den ihraç edilen ve sonrasında İYİ Parti'ye katılan Samsun Milletvekili Erhan Usta yer almadı.
Başvurular devam ediyor
Divan Başkanı İsmail Tatlıoğlu, GİK için 50 asil, 25 yedek, MDK için 11 asil, 7 yedek üye seçileceğini belirtti.
GİK ve MDK için adaylık başvurularının devam ettiğini ifade eden Tatlıoğlu, listeye ilişkin şunları söyledi:
"Genel Başkanın anahtar listesi söz konusu. Genel Başkan bir blok liste yapmaktansa herkesin aday olabileceği bir seçim sürecini tercih etti. Başkanın anahtar listesinde yer alanların tüzük değişikliğinden dolayı GİK ve MDK için müracaatları gerekmiyor.
Genel Başkanın anahtar listesinin altına müracaat sırasına göre üst kurul delegelerini ilave edeceğiz. Onun altına Genel Merkezde başvuran 70 delege imzası sahibi üyeleri, sonrasında ise kurultayda müracaat edenleri dahil ederek bir liste oluşturacağız."
Tatlıoğlu, pandemi dolayısıyla oylamada 65 yaş üstü delegelere öncelik verileceğini, sonrasında ise delege kartlarındaki gruplara göre oy verme işleminin yapılacağını söyledi.
"Yeniden yollara düşmeye hazır olduğumuzu herkese gösterdiniz"
Bu arada, Akşener, Genel Başkanlık seçiminde oy kullanmadı.
Kurultayda, Akşener, kurultaya katılan 1289 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, delegelere şunları söyledi:
"Direnciniz, vatanseverliğiniz, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılığınız, Alparslan ile Mustafa Kemal Atatürk arasındaki bağı kurduğunuz için teşekkür ediyorum. Allah beni, sizleri önce kendi huzurunda, sonra kullarının ve milletimizin huzurunda mahçup etmesin.
Millet bizi çağırıyor. Yarından itibaren tekrar milletimizle bir arada, beraber olmaya, yeniden yollara düşmeye hazır olduğumuzu herkese gösterdiniz."
İYİ Parti'nin 1379 kurultay delegesi bulunuyor.