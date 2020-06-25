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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den şeffaflık çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Merkez Bankası bağımsız olmalı. Denetleme kurumlarının, Merkez Bankasının, özerk kurumların tamamının şeffaf olması şarttır." değerlendirmesinde bulundu.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 25.06.2020
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den şeffaflık çağrısı

Ankara

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Meral Akşener, Karar TV YouTube kanalında gündemi ve ekonomiyi değerlendirdi.

Tarımın Türkiye için çok önemli ve stratejik olduğunun altını çizen Akşener, çocukların, devletin doğru besleyememesi durumunda beyinsel ve akademik gelişmelerinin duracağını belirtti.

Akşener, Türkiye'de 2002'de 6 dolar milyarderi olduğunu ve bu sayının 30'a çıktığını aktararak, "Türkiye’nin vatandaşının yüzde 20'sinin, Türkiye’nin hasılasının yüzde 47’sini aldığı bir sistemden bahsediyoruz. Asgari ücretlileri bir yere koyduğunuz zaman pay anlamında yüzde 25’lerde. Orta sınıf sıkışmış durumda, fakirlerin arasına kayan bir durum var. Asıl olan bu gelir sahipleri daha iyiye gitmeyi talep eder. Demokrasilerin, adaletin olması da orta sınıfın talebi üzerine gelir. Orayı azalttıkça aç kalmadığına şükreden insanları oluşturursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadının tekrar çalışma hayatında yer almasını sağlayacağız"

Hedeflerinin tarımda üretimi artırmak ve kadınlara istihdam yaratmak olduğunu dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"Kadının tekrar çalışma hayatında yer almasını sağlayacağız. Belediyelere önerimiz var mahalle içlerinde kreş açılması... Gençlerin yeniden hayal kurmasının, 'başarabilirim' demesinin yolu nedir? Onlara iyi bir eğitim verilmesidir, fikirlerinin ciddiye alınacağının bilinmesidir. Biz 22 milyona büyük ölçüde iş ve aş sağlayıp yardımları da sürdüreceğiz ama öncelikle insanları istihdam sistemi içine katacağız. Gençlerin yeniden hayal kurmasını sağlamanın yolu iyi eğitim vermek ve onların fikirlerini dinlemekten geçer. Bugünkü şartlarda kaynak bulunamadığı takdirde bir tsunami geliyor. Türkiye borçlanma üzerinden problemi çözer. Dünyada eksi faizle bol miktarda para var ama bunun için güven gerekli. Merkez Bankası bağımsız olmalı. Denetleme kurumlarının, Merkez Bankasının, özerk kurumların tamamının şeffaf olması şarttır."

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