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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılıyor.
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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sincan ilçesindeki kadınlarla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sincan ilçesinde kadınlarla buluştu.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 08.03.2021
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sincan ilçesindeki kadınlarla bir araya geldi Fotoğraf: Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı

Ankara

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sincan ilçesindeki programı kapsamında Lale Meydanı'nda partisinin ilçe teşkilatınca düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldı.

Meydanda mehter takımıyla karşılanan Akşener, kadınlarla bir araya gelerek, sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Akşener, daha sonra ilçe esnafını ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi.

Akşener, ziyareti, esnafın sorunlarına çözüm bulmak, bu sorunları gündeme getirmek için gerçekleştirdiğini söyledi.

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