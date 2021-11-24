İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Eğitim insanın doğduğu yeri kaderi olmaktan çıkartan fırsattır
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Eğitim, bir insanın doğduğu yeri, kaderi olmaktan çıkartan bir fırsat ve kendi hayatı üzerindeki söz hakkıdır." dedi.
TBMM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Akşener, geçen haftaki grup toplantısında konuşurken 10 lira 43 kuruş olan doların, bu sabah ise 13 liraya çıktığını, bu artışın ise Türkiye'nin dış borcunun 1 trilyon 180 milyar lira artması ve beş müteahhidin kasasına 420 milyar lira daha girmesi anlamına geldiğini söyledi.
Bugünün 24 Kasım Öğretmenler Günü olduğunu anımsatan Akşener, iktidarın eğitim politikalarını eleştirdi.
Eğitimin; bir insanın doğduğu yeri, kaderi olmaktan çıkartan bir fırsat ve kendi hayatı üzerindeki söz hakkı olduğuna işaret eden Akşener, konuşmasının bir bölümünde atanamayan öğretmen Ekrem Demir'i kürsüye davet etti. Akşener, Demir'in elini öpmek için eğildi ancak Demir, buna izin vermeyerek elini çekti.
Demir'in konuşmasının ardından sözlerine kaldığı yerden devam eden Akşener, eğitim fakültelerinin her yıl 45 bine yakın mezun verdiğini, buna başka fakültelerde okuyup pedagojik formasyon alanların da eklendiğini, her yıl en az 50 bin kişinin, atanıp mesleğini yapmayı beklediğini belirtti.
Akşener, buna rağmen Milli Eğitim Bakanlığının her yıl gibi, bu yıl da yalnızca 20 bin öğretmen ataması yaptığını, okullarda 100 binden fazla öğretmen açığı olduğunu, atanamayan öğretmenlerin sayısının yarım milyonu aştığını vurguladı.
İktidarın, öğretmenlik meslek kanunu ve 3600 ek gösterge vaadinde bulunduğunu ifade eden Akşener, bu vaatlerin üzerinden 3 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen tek bir somut adımın atılmadığını öne sürdü.
Öte yandan Akşener, konuşması öncesinde partisine katılan 21. Dönem MHP Giresun Milletvekili Mustafa Yaman ve diğer siyasetçilere rozetlerini taktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.