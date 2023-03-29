İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu İYİ Partiden istifa etti
İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti ile olan siyasi beraberliğimi nihayete erdiriyorum. İYİ Partiye kem söz etmem, arkadaşlarımdır." dedi.
TBMM
Ağıralioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, istifa etmenin kendisi için erdemli ve zorunlu bir seçenek haline geldiğini söyledi.
Geçen hafta düzenlediği basın toplantıda partisinin bir oldubittiyle karşı karşıya bırakılmasına itiraz ettiğini belirten Ağıralioğlu, daha sonra da milletvekilliği adaylığına başvurmadığını söyledi.
Ağıralioğlu, şöyle konuştu:
"İYİ Parti ile olan siyasi beraberliğimi nihayete erdiriyorum. Nihayete erdirdiğim şey sadece İYİ Partinin kırmızı çizgileri olarak bildiğim ve asla ihlal edilmesin diye kudret dilediğim şeylerdir, yani ben bugün İYİ Partiye kem söz etmem, arkadaşlarımdır. Onlara dilediğim kudret şudur; beraber oldukları zeminde kırmızı çizgileri ihlal edilirse kırmızı çizgilerinin ihlaline mukabele edecek kadar kuvvetli olmalarıdır. Kırarak, dökerek değil zerafetle, nezaketle, terbiyeyle veda ederek siyasi mücadelemize yine devam edeceğiz."
İYİ Partiye teşekkür eden Ağıralioğlu, İYİ Parti ile olan siyasi beraberliğinden hüzünle ayrıldığını vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.