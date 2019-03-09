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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor.
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Politika

'İmamoğlu ile Yavaş çıksın şunu söylesinler; 'PKK lanet bir terör örgütüdür'

İçişleri Bakanı Soylu "İmamoğlu ile Ankara'daki Mansur Yavaş çıksın şunu söylesinler ya; 'PKK lanet bir terör örgütüdür. Bunların da bunların getireceği oyun da Allah belasını versin' desinler." dedi.

Kaan Bozdoğan   | 09.03.2019
'İmamoğlu ile Yavaş çıksın şunu söylesinler; 'PKK lanet bir terör örgütüdür'

İstanbul

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"İmamoğlu ile Ankara'daki Mansur Yavaş çıksın şunu söylesinler ya; 'PKK lanet bir terör örgütüdür. Bunların da bunların getireceği oyun da Allah belasını versin' desinler. 'Terör örgütü cenazesine giden Sezgin Tanrıkulu'ndan ve onun gibi milletvekillerinden nefret ediyorum. Onlarla aynı parti altında bulunmaktan tiksiniyorum.' Hadi desinler ya." dedi. 

'Truva atı bellidir. Bu kadar açık ve net'

Bakan Soylu, "Tek bir amaçları var. Şehirlerimizin huzurunu altüst etmek. 'Siz bizi Doğu ve Güneydoğu'da PKK olarak tasfiye edersiniz ha, biz sizin kalbinize giriyoruz şimdi' diyecekler, 'büyükşehirlerinize giriyoruz'. Bunun da truva atı bellidir. Bu kadar açık ve net." diye konuştu. 

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