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Politika

İletişim Başkanı Altun'dan Suriye'nin özgürlük mücadelesine ilişkin videolu paylaşım

İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Suriye'de olduğu gibi yeryüzündeki tüm mazlum coğrafyalarda hakkı üstün tutarak, adaleti tesis etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
İletişim Başkanı Altun'dan Suriye'nin özgürlük mücadelesine ilişkin videolu paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Suriye'de olduğu gibi yeryüzündeki tüm mazlum coğrafyalarda hakkı üstün tutarak, adaleti tesis etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir zamanlar, tarih, medeniyet ve farklılıkların birlikte yaşamasının simgesi olan Suriye'nin Baas rejiminin zulmü altında karanlığa mahkum edildiğini belirtti.

Rejimin, Suriye halkına yalnızca kan, gözyaşı ve zulmü reva gördüğünü aktaran Altun, baskı, işkence ve ölüm hücrelerinin, adeta Suriyelilerin kaderi haline getirildiğini vurguladı.

Zindanlarda gün ışığını bile göremeyen çocukların, şehirleri enkaza dönen mazlumların ahının arşa yükseldiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Ve nihayet, zulmün kaçınılmaz akıbeti gerçekleşti. Suriye'de, tarihin gördüğü en kanlı ve en zalim rejimlerinden biri olan Baas, çöktü. Yıkılmaz sanılan baskı düzeni yıkıldı, zulmün duvarları birer birer yerle yeksan oldu. Bugün, bize düşen; Suriye'nin özgürlük mücadelesinde nasıl yanında durduysak, şimdi de ayağa kalkma, yeniden inşa ve ihya sürecinde aynı kararlılıkla yanında durmaktır. Bu bilinçle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Suriye'de olduğu gibi, yeryüzündeki tüm mazlum coğrafyalarda, hakkı üstün tutarak, adaleti tesis etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. İnanıyoruz ve biliyoruz ki 'Daha adil bir dünya mümkündür."

Altun'un paylaşımında, Şam'da Baas rejimi yanlılarının saraylarda lüks yaşam sürerken zindanlarda işkence gören Suriye halkı ve Baas rejiminin yıkılmasıyla özgürlüğüne kavuşan insanların canlandırıldığı bir video da yer aldı.

"Adalet, her şeyi yerli yerine koymaktır." sözünün bulunduğu videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesiyle, "Türkiye ve Türk milleti dün olduğu gibi bugün de yarın da yanınızdadır. Hürriyet ve adalet mücadelenizde sizi nasıl yalnız bırakmadıysak inşallah kalkınma mücadelenizde de tüm imkanlarımızla sizi destekleyeceğiz. Gönül gönüle verecek, zorlukların, sıkıntıların üstesinden birlikte geleceğiz." ifadelerine yer verildi.

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