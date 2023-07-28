Dolar
26.95
Euro
29.73
Altın
1,961.65
ETH/USDT
1,874.80
BTC/USDT
29,363.00
BIST 100
7,067.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sanayimizde yerli ve millilik oranı yüzde 83'lere geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, savunma sanayindeki ilerlemeye işaret ederek, "21 yıl önce savunma sanayimizde yerli ve millilik oranı yüzde 20'ydi. Bu rakam yüzde 83'lere geldi. Bu başarının mimarı Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır." dedi.

Başak Akbulut Yazar, Fatih Çağlar Demirbaş  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sanayimizde yerli ve millilik oranı yüzde 83'lere geldi Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

İstanbul

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF'23) ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya'ya ziyaretinde Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu eşlik etti.

Stantları gezerek yetkililerden bilgi alan ve görevli personelle fotoğraf çektiren Yerlikaya, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yerlikaya, Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktanın çok büyük bir gurur vesilesi olduğunu vurgulayarak, "21 yıl önce savunma sanayimizde yerli ve millilik oranı yüzde 20’ydi. Bu rakam yüzde 83'lere geldi. Bu başarının mimarı Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının bu fuara her yıl düzenli olarak katıldığını dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hem ihtiyaçlarımızla ilgili teknolojinin geldiği noktaya şahit olmak hem de kara vatanda 783 bin kilometrekarede, 470 bin kilometrekare de sahil güvenliğimizle beraber mavi vatanda huzur ve güvenliğin tesisi için çalışıyoruz. Emniyetimiz hakeza şehirlerde. Dolayısıyla çok farklı iklim, çok farklı coğrafyalarda bizim ihtiyaçlarımızla ilgili kendi fikirlerimiz, üreticiler, bu savunma ile ilgili tüm unsurların tasarımcılarıyla beraber burada gerçekten büyük beyin fırtınaları oluyor. Bunun da nemalarını alıyoruz."

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün stantlarını gezdiğini ve gördükleriyle iftihar ettiğini belirterek, şunları anlattı:

"İçişleri Bakanlığı olarak şehirlerimizde, kırsalda ve mavi vatanda huzur ve güvenin tesisi için varız. En iyi teknolojiyi kullanan, en iyi donanıma sahip, en iyi envantere sahip bir Bakanlığız. Dünyada bu noktada en iyisiyiz. Bakanlık olarak suçları önlemek için varız. Önlenemediyse, suç gerçekleştiyse bir an önce aydınlatıp adalete teslim etmek için varız. Teknoloji baş döndürücü şekilde ilerliyor. Biz de baş döndürücü şekilde bu teknolojiyi takip ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Koreli mevkidaşına davet
Manavgat yangınının üzerinden iki yıl geçti
Türkiye ile BAE'den aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele kararı
Dışişleri Bakanı Fidan: (Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e saldırılar) Bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sanayimizde yerli ve millilik oranı yüzde 83'lere geldi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sanayimizde yerli ve millilik oranı yüzde 83'lere geldi

KoçSavunma'nın gelişmiş mayın teknolojisi MALAMAN, IDEF'23'te yerini aldı

Roketsan, IDEF'23'ü yeni iş birlikleriyle tamamladı

Türkiye'nin akıllı deniz dip mayını seri üretime hazır

Türkiye'nin akıllı deniz dip mayını seri üretime hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisinde çığır açan yeni ürünlerle tüm dünyanın huzuruna çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisinde çığır açan yeni ürünlerle tüm dünyanın huzuruna çıkacağız
Farklı ülkelerden IDEF’23 için Türkiye’ye gelen katılımcılar memnun

Farklı ülkelerden IDEF’23 için Türkiye’ye gelen katılımcılar memnun
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet