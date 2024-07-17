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Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Morris ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris ile görüştü.

Yusuf Soykan Bal  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Morris ile bir araya geldi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Morris ile bir araya geldiklerini belirterek, "Sayın Büyükelçi ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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