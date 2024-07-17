İçişleri Bakanı Yerlikaya, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Morris ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris ile görüştü.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Morris ile bir araya geldiklerini belirterek, "Sayın Büyükelçi ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
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Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sayın Jill Morris ile bir araya geldik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 17, 2024
Sayın Büyükelçi ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.
🇹🇷🇬🇧 pic.twitter.com/sa37KWI4bb